Haberler » Politika » Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin açıklama - Haberler

Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin, "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

14.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:41
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin, "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'ne katılan Arınç, toplantının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Davutoğlu öncülüğünde Gelecek Partisi'nin kurulduğunun hatırlatılması üzerine Arınç, bunu basından takip ettiğini belirterek, "Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Halen bu düşüncedeyim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında herhangi bir beyanda bulunmayacağım." ifadelerini kullandı.
Arınç, gazetecilerin, Ali Babacan'ın da parti kuracağını hatırlatması üzerine, "Anlaşılıyor ki bir başka parti daha kurulacak. Türk siyaseti kendi mecrasında böyle bir çalışmayı görecek. Ben AK Parti'nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu.
Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin açıklama

Yüksek İstişare Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, AK Parti, Politika

Kaynak: AA


Politika

Son Dakika Haberleri

15:06 ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı - Haberler
15:05 Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. - Haberler
15:03 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el-Sarraj ile görüştü - Haberler
15:03 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü - Haberler
15:02 Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti: Yakılsın - Haberler
14:28 Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama - Haberler
14:23 İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak - Haberler
13:46 MHP'li Semih Yalçın'dan Davutoğlu'nun partisine zehir zemberek sözler - Haberler
13:45 Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu - Haberler
13:08 İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü - Haberler
14.12.2019 15:17:14