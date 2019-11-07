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Arınç'tan Erdoğan'a yanıt: Cumhurbaşkanımızın eleştiren konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum

"KHK bir faciadır" cümlesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "konuşmanın bütünü incelenirse bunların muhatabının Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) çıkaran hükümet olmadığını" belirtti.

07.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:28 Arınç'tan Erdoğan'a yanıt: Cumhurbaşkanımızın eleştiren konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum
"KHK bir faciadır" cümlesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "konuşmanın bütünü incelenirse bunların muhatabının Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) çıkaran hükümet olmadığını" belirtti.

"Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu" diyen Arınç yanıtında ifadesinin "olağanüstü hal döneminde çıkan bu kararnamelerin olağanüstü hal kalktıktan sonra yargıya giderek, beraat etmiş, soruşturma sonrası takipsizlik kararı almış, hakkında soruşturma açılmamış insanlara bir an evvel iade işlemlerinin uygulanmasına yönelik" olduğunu söyledi.
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Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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