Arınma' Aksm'de Sanatseverlerle Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 11:37



29 Kasım 2018 Perşembe 11:37

İki başarılı fotoğraf sanatçısı Emel Sezer ve Serdar Akyay'ın "Arınma" isimli fotoğraf sergisi Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu."Fotoğraf bir anlatım biçimidir" ilkesinden yola çıkan Serdar Akyay ve Emel Sezer, sunumlarına kattıkları yorumları, Mevlana'dan evrensel ifadeler ile harmanlayıp, evrensel değerleri izleyenler ile paylaştı.28 adet 60x60 santimetre ebatlarında renkli baskı fotoğrafların yer aldığı sergi 10 Aralık'a dek AKSM'de izlenebilir. - İSTANBUL