Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor. Harekatta şimdiye kadar öldürülen terörist sayısı 450'yi aştı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'a sabah saatlerinde yine obüslerle atış yapıldı. Vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi.

TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad ve Resulayn tarafına geçiş yaptı. Resulayn'ın çevresindeki köyler temizlenerek çember altına alındı.

MSB, "KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ RESULAYN'DA" NOTUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı 4. gününde ele geçirilen Rasulayn kent merkezine komandoların girdiğini açıkladı. İki fotoğraf paylaşan Bakanlık, "Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da!" paylaşımını yaptı.

YPG'NİN İKMAL HATTI KESİLDİ

Önce terör örgütü YPG'nin ikmal hattı olarak kullandığı ve M4 anayoluna çıkan güzergah kontrol altına alındı.

Ardından Suriye Milli Ordusu güçleri kentin doğu bölgesinde bulunan ve YPG tarafından karargah olarak da kullanılan oto sanayii sitesini fırtına obüslerinin yoğun bombardımanı eşliğinde ele geçirdi.

Zırhlılar eşliğinde ilerleyen SMO kısa süre içinde kent merkezine ulaştı. Kent merkezinde zaman zaman çatışmalar yaşandı.

ABD'NİN VERDİĞİ ZIRHLILARI DA BIRAKTILAR

YPG'li teröristlerin büyük bölümü silahlarının yanısıra ABD tarafından verilen zırhlı araçları da geride bırakarak bölgeyi terk etti.

Suriye Milli Ordusu üyeleri YPG'nin karargah olarak kullandığı binalara girdi. SMO üyeleri merkezde arama-tarama faaliyetleri başlattı.

TEL ABYAD'DAKİ DURUM

Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı. Sınır bölgesinde askeri araç yoğunluğu yaşandığı da gözlendi.

YPG'li teröristler, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için bugün de lastik ve mazot yaktı.

14 KÖY KURTARILDI

Dördüncü gününe giren Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen köy sayısı 14'e yükseldi.

459 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu açıkladı.