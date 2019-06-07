Arıtma havuzu kanalına düşen TIR'ın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, kontrolden çıkıp, arıtma havuzu kanalına düşen TIR'ın sürücüsü F.F. yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Körfez'e bağlı Hereke
'de meydana geldi. F.F. yönetimindeki 41 UP 410 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, kontrolden çıkıp, yolun altında bulunan arıtma havuzu kanalına düştü. Kazayı görenler, yardıma koşup, TIR'ın içindeki F.F.'yi çıkardı. Yaralanan sürücü F.F., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Kaynak: DHA
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