Haberler » Güncel » Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor

Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 8 yıl önce hizmete sunulan arıtma tesisinin Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesinde önemli katkı sunduğu bildirildi.

09.10.2019 16:48Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 8 yıl önce hizmete sunulan arıtma tesisinin Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesinde önemli katkı sunduğu bildirildi.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, makamında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce atık su arıtma tesisi kurduklarını anımsattı.
Kıt imkanlara rağmen geliştirdikleri modern tesisi 8 yıldır çalıştırdıklarını belirten Çoban, tesisin Van Gölü'ndeki kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sunduğunu ifade etti.
Kültürel miras ve doğal güzelliğin ancak temizlikle korunduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:
"Halka hizmet için, ilçemiz için ve Van Gölü'nün temizliği için her türlü mali sıkıntıya rağmen hiç tereddüt etmeden maliyeti bana ne olursa olsun diyerek arıtmayı kurdum ve hamd olsun 8 yıldır kesintisiz yüzde 100 kapasiteyle arıtmayı çalıştırıyorum. Ahlat sahilimiz de, suyumuz da bu sebeple tertemiz kaldı. Ama bu yeterli mi, tabi ki yeterli değil."

Van Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:17 Emine Bulut cinayeti davası
20:17 Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir
20:17 Bakan koca: sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak
20:16 Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
20:16 Akıncı Üssü davası
20:15 - El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı
20:12 Barış Pınarı Harekatı
9.10.2019 20:20:17