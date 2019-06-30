30.06.2019 21:00
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Arıza yapan sürat teknesindeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Arıza yapan sürat teknesindeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

MARMARİS'te, arızalanan ve denizde sürüklenen sürat teknesindeki 1'i kadın 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MARMARİS'te, arızalanan ve denizde sürüklenen sürat teknesindeki 1'i kadın 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçenin kırsal Söğüt Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. 'Honey Badger' isimli 7 metrelik sürat teknesi iddiaya göre, elektrik aksamından motorunun durmasıyla arızalandı. Teknedekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, arıza yapan tekneye yanaşıp, 1'i kadın 2 kişiyi kendi botlarına alarak, kurtardı. Arıza yapan süret teknesi de yedeklenerek, Bozburun Mahallesi'ndeki marinaya götürüldü.


- Muğla
Kaynak: DHA
Söğüt , Güncel

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