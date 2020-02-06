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Arızalanan aracını iterken can verdi

Antalya'da üst geçitte arızalanan otomobilini itmeye çalışırken bir başka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:29Arızalanan aracını iterken can verdi
'da üst geçitte arızalanan otomobilini itmeye çalışırken bir başka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı Yeni Hal kavşağı üst geçidinde meydana geldi. İş yerinden eve gitmek üzere çıkan 21 yaşındaki Caner 'un kullandığı 07 ADT 381 plakalı otomobil, üst geçit üzerinde arızalandı. Otomobilini kenara çekip dörtlü ışıklarını yakan Torun'a iddiaya göre arkadan gelen M.Y. idaresindeki servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan Torun, çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Caner Torun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, M.Y. gözaltına alındı. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Torun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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