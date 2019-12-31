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Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı (2)

'MAĞDUR OLDUM'Kahramanmaraş'ta, park halindeki otomobili çaldıktan sonra motorunu söküp geri kalanını hurdacıya sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım C. mahkeme tarafından tutuklanırken, Alican D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

31.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:16 Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı (2)

'MAĞDUR OLDUM'

'ta, park halindeki otomobili çaldıktan sonra motorunu söküp geri kalanını hurdacıya sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım C. mahkeme tarafından tutuklanırken, Alican D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapan Alican D., motoru için otomobili Kazım C.'den 750 lira vererek satın aldığını, polis gelene kadar aracın çalıntı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Alican D., "Kazım C., aracımdaki arızayı biliyordu. Kendisi bana benim aracımın motoruna sahip hurda bir araç olduğunu söyledi. Cuma günü 750 liraya anlaşıp parasını verdim, cumartesi günü de çekici göndererek Kazım C.'nin tarif ettiği yerden otomobili aldırdım. da zaten çalışır durumda değildi. Daha sonra otomobilin motorunu söküp kendi aracıma taktım, geri kalan kısmını ise 680 liraya hurdacıya sattım. Pazartesi günü gelen polisle aracın çalıntı olduğunu öğrendim. Aracımın sorununu gidermek isterken mağdur oldum" diye konuştu.



Kahramanmaraş, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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