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Arızalanan asansörde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde arızalanan asansörün içinde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

26.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:12Arızalanan asansörde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı
'ın merkez ilçesinde arızalanan asansörün içinde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yahya Kemal Mahallesinde bir apartmanda oturan Neşe K. (42), binanın 8'inci katından asansöre bindi.
Bu esnada arıza yapan asansör 8'inci kattan kontrolsüz iniş yaparken, kabindeki Neşe K. fenalaştı.
Bağırması üzerine asansörden çevredekilerce çıkartılan Neşe K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Neşe K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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