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Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da arızalanan minibüsün trafik polisinin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:45
'da arızalanan minibüsün trafik polisinin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ilçesi Arslan Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs arıza yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatte arızalanan aracını yol kenarına itmeye çalışan sürücünün yardımına durumu fark eden kavşakta görevli polis memuru yetişti.
Polis memurunun, aracı sürücü ile yol kenarına itmesi ve bir polis otomobilinin de arızalı aracı arkadan takip ederek yol emniyetini sağlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Trafik polisinin yardımı, çevredeki vatandaşlardan da takdir gördü.
Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında

Diyarbakır, Bağlar, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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