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Arızalanan motosikletini yaktı: Alevler yükselirken yürüyerek uzaklaştı

Kocaeli'de bir kişi, seyir halindeyken arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı. O anlar kameraya yansıdı.

04.08.2019 14:25
Arızalanan motosikletini yaktı: Alevler yükselirken yürüyerek uzaklaştı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, seyir halindeyken arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MOTOSİKLETİ ATEŞE VERDİ

Olay, 31 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolu Yüzbaşılar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken bir anda arıza yaptı. Ş.T. duruma sinirlenerek motosikleti yolun kenarına götürdü. Ş.T., ters çevirdiği motosikleti daha sonra ateşe verdi.

EKİPLER ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan motosiklete müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahsın motosikleti ile yol kenarında durduğu görülüyor. Şahıs daha sonra motosikleti yol kenarında ters çevirerek yakıyor. Motosiklet alev alev yanarken şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.


Motosiklet, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
A-MİLLİ: eskiden motorumu tamirci yapardı, sonra aynı yerinden yine bozulurdu tekrar tamirciye götürürdüm kabul etmez ben gerekeni yaptım derdi. ve bu sebeple tamircilere motordan fazla para verirdim. sonun da soğuttular. işini iyi yapamayıp bu benim işim diyen insanların aldığı para haram olsun. . bende aynı böyle motoru yakacaktım çok içimden geçirdim. bu adamı anlıyorum. . .
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