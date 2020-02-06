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Arızalanan otomobilini iterken minibüs çarpan genç öldü

ANTALYA'da, arızalanan otomobilini itmeye çalışan Caner Torun (21), arkadan gelen servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

06.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:01Arızalanan otomobilini iterken minibüs çarpan genç öldü

ANTALYA'da, arızalanan otomobilini itmeye çalışan Caner (21), arkadan gelen servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sularında ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş yerinden evine gitmek için yola çıkan Caner Torun'un 07 ADT 381 plakalı otomobili arıza yaptı. Torun otomobilini iterek, güvenli bölgeye almak istedi. Ancak bu sırada arkadan gelen Mustafa Yaman'ın kullandığı servis minibüsü Torun'a çarptı. Ağır yaralanan Torun, çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, kurtarılamadı. Servis minibüsü sürücüsü Mustafa Yaman ise gözaltına alındı.



Kepez, Torun, Güncel

Kaynak: DHA

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