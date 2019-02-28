Arızalanan Teknede Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

Antalya
'da arızalanan teknede mahsur kalan balıkçı sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından kurtarıldı. Muratpaşa
ilçesi Lara Sahili açıklarından denize açıldığı teknenin motoru arıza yapan balıkçı, telefonla ulaştığı emniyet yetkililerinden yardım istedi.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ile Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı kurtarma ekipleri ismi açıklanmayan balıkçıyı bulunduğu yerden aldı.
Arızalanan tekne ise sahil güvenlik botuna bağlanarak karaya çekildi.
Muratpaşa, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA