06.07.2019 21:45
Haberler» Güncel» Haber

Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı

Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de bir tırın arızalanması nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı.

Kocaeli'de bir tırın arızalanması nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde, Diyarbakır'dan kente büyükbaş hayvan getirdiği öğrenilen Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı tır, tali yoldan D-130 kara yolu İzmit yönüne dönerken dorseyle çekiciyi birbirine bağlayan parça kırıldı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Trafiğe kapatılan D-130 kara yolunun İzmit yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu.
Tır ve dorsesi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak götürüldü.
Çalışmanın ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Kocaeli, İzmit, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:45   Muhittin Böcek'in acı günü
22:44   Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(2)
22:43   Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
22:42   ÇATALCA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI(2)
22:41   Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu (2)
22:41   Gürcistan'daki protestolar sürüyor
22:38   Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı (2)