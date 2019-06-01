Kaynak: İHA

Arızalanan uçak yere çakıldı, pilotlar atlayarak kurtuldu MALATYA - Malatya'da bulunan 7. Ana Jet Üssü Komutanlığından havalanan F-4 savaş uçağı inişe geçtiği sırada iniş takımları arızalandı. Yere çakılan uçakta bulunan 2 pilot büyük bir cesaret göstererek uçaktan atladı. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 7. Ana Jet Üssü Komutanlığından havalanan F-4 savaş uçağının Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında arıza meydana geldi. İniş takımı açılmayan uçak pisten çıkarak toprağa çakıldı. Uçakta bulunan pilotlar ise atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazanın hemen ardından kaza kırım ekibi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.