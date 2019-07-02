02.07.2019 19:32
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Arızalanan yattaki 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Arızalanan yattaki 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında, ABD bayraklı yatın motor arızası nedeniyle denize mahsur kalan 12 tatilci, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında, ABD bayraklı yatın motor arızası nedeniyle denize mahsur kalan 12 tatilci, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Dalaman'ın 10 deniz mili açığında tatil yapan yerli turistlerin içinde bulunduğu, ABD bayraklı 'Charlie' isimli yelkenli yat, saat 09.40'ta arıza yaptı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekibi, botla sevk edildi. Yattaki 12 tatilci, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. Tahliye edilmesinin ardından yedeklenen yat, Fethiye Limanı'na getirildi.


- Muğla
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dalaman, Muğla, Güncel

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