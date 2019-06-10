Arızalara anında müdahale ediliyor

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi çevresinde su hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan acil müdahale ekipleri şehir merkezi ve çevresinde meydana gelen alt yapı arızalarına anında müdahale ediyor. Sahada tespit ve onarım çalışması yapan ekipler Alo 153 Beyaz Masa hattına gelen ihbarları da değerlendirerek anında onarım çalışması başlatıyor. İhbar ve tespit odaklı çalışan ekipler gezici şekilde çalışmalarını yürütürken yapılan açıklamada "Şehir merkezi alt yapısında meydana gelen herhangi arıza durumlarında acil durum müdahale ekipleri sorunu çözmek üzere hazır bulunuyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle vatandaşlarımızı mağdur etmemek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hazır bulunan ekipler sayesinde su arızalarını en aza indiriyoruz" denildi. - DÜZCE