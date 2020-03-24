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Arızalı fırını için belediyenin çağrı merkezini aradı

Marmaris Belediyesi ekipleri, çağrı merkezine ulaşan 65 yaşındaki bir vatandaşın "arızalı fırınının servise götürülmesi" talebini yerine getirdi.

24.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:48
Marmaris Belediyesi ekipleri, çağrı merkezine ulaşan 65 yaşındaki bir vatandaşın "arızalı fırınının servise götürülmesi" talebini yerine getirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Belediye, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı gibi kurumların da katılımıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.
Marmaris Belediyesi ayrıca, acil ihtiyaçlara cevap vermek için telefon ve WhatsApp hattı açtı. Belediye ekipleri vatandaşlardan gelen alışveriş talebi, banka, sağlık ocağı, hastane, PTT gibi yerlere nakil isteklerini karşılıyor.
Ekipler, bu hatlar aracılığıyla kendilerine ulaşan 65 yaşındaki Akın Atasoy'un ilginç bir isteğini de gerçekleştirdi. Çağrı merkezine ulaşan Atasoy, "Fırınının bozulduğunu ve tamir için servise götürülmesini" rica etti. Bunun üzerine Atasoy'un evine giden ve talebini inceleyen zabıta ekipleri, bozuk olduğu anlaşılan fırını alarak servise bıraktı.
Öte yandan, Marmaris'te sokakta yaşayan 65 yaşındaki Mehmet E. de belediye ekiplerince geçici barınma merkezine yerleştirildi.
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Arızalı fırını için belediyenin çağrı merkezini aradı

Kaynak: AA

Etiketler : Marmaris Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Güncel

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Arızalı fırını için belediyenin çağrı merkezini aradı

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