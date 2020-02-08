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Arızalı telefon, tamircinin elinde alev aldı

Manisa'da tamir için servise bırakılan telefonun tamircinin elinde alev alması, iş yerinde küçük çaplı paniğe neden oldu.

08.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:49
'da tamir için servise bırakılan telefonun tamircinin elinde alev alması, iş yerinde küçük çaplı paniğe neden oldu.
ilçesindeki teknik servise bir müşteri tarafından bırakılan cep telefonunu tamir etmek isteyen Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında arıza fark etti.
Komşusuna ödünç verdiği ekipmanı almak için kapıya yönelen Gülçimen'in elindeki telefon aniden alev aldı.
Gülçimen olayı yara almadan atlatırken, telefon servisinde yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Arızalı telefon, tamircinin elinde alev aldı

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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