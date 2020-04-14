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Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arızalı olan traktörünü yamaç aşağı çalıştırmaya çalışan çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

14.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:26
Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arızalı olan traktörünü yamaç aşağı çalıştırmaya çalışan çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Kabulbaba mahallesinde meydana gelen kazada Zeki Menduh uzun zamandır arızalı traktörünü çalıştırmak istedi. Traktör çalışmayınca yamaç kenarında bulunan traktörünü boşa atıp çalıştırmak isterken kaydırdı. Traktörün yamaçtan kayarak devrilmesiyle altında kalan talihsiz adam komşuları tarafından traktörün altından çıkarılıp Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Menduh burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeki Menduh'un korona virüs tedbirleri kapsamında üzerinden alınan numunelerin neticelenmesinin ardından defnedileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
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