Arizona Rüyası Filmi

Axel Blackman, ailesi ölünce New York’a yerleşip büyük bir balıkçılık şirketinde tuhaf bir işe girmiştir. İşi balıkları saymaktır! Arizona’da araba satıcısı olan Leo Amca birden ortaya çıkar ve onu memleketine çağırır. Çünkü evlenecektir ve Axel’in nikahta sağdıcı olmasını, sonrasında da işini devralmasını istemektir. Genç adam New York’un antitezi olan Arizona’ya vardığında onu bambaşka renkler beklemektedir. Leo Amca’nın, iki ayrı kadının ve kendisinin hayalleri arasında sıkışıp kalacak mı yoksa çıkış yolunu bulabilecek mi? Avrupa’daki başarılı kariyeri ardından Amerika topraklarında, Amerikanın usta oyuncularıyla çektiği Arizona Dream, Kustirica’ya 1993 Berlin’inde hem Altın Ayı hem de Jüri Özel Ödülü’nü getirdi. Filmin senaryosunu Kusturica'yla birlikte David Atkins kaleme alırken başrolleri Johnny Depp, Jerry Lewis ve Faye Dunaway yer paylaşıyor. Not: Filmin ilk vizyon tarihi 18 Şubat 1994'tür.Emir KusturicaEmir Kusturica, David AtkinsJohnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, Vincent Gallo, Paulina Porizkova, Michael J. Pollard, Candyce Mason, Alexia Rane, Polly Noonan, Ann Schulman, James R. Wilson, Erik Polczwartek, Kim Keo, Patricia O'Grady, James P. Morrison, Vincent Tocktoo, Santos Romero, David Rodriquez, Juan Urrea, José Luis Ávila, Sergio Hlarmendaris, Frank Turley, Manuel Rodríguez, Cayetano Acosta, Manuel Ruiz, Narcisco Domínguez, Benjamin S. Gonzales, Serafino Flores, Miguel MorenoKomediArizona DreamBir Film1993ABDİngilizce, İspanyolca, İnuitçe142 dk.Başka Sinema11.12.2019