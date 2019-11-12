Arizona rüzgârı

Bu sezon Philadelphia
76ers ve Los Angeles Clippers gibi güçlü takımları deviren Suns, yeni kimliğiyle dikkat çekiyor. Uzun bir süredir başarısızlıktan bir türlü kurtulamayan Arizona ekibi, koç Monty Williams
ve yeni oyuncu kadrosu ile işleri yoluna koymayı başarmış gözüküyor.
*Tablolar ilk sekiz maçlardaki verilere göre hazırlanmıştır.
Sezon
Galibiyet
Mağlubiyet
Sezon derecesi
2015-2016
3
5
23-59
2016-2017
2
6
24-58
2017-2018
4
4
51-61
2018-2019
1
7
19-63
2019-2020
5
3
NBA’in tahmin sitesi FiveThirtyEight’e göre: 42-40
Sezon
En büyük farkla alınan galibiyet
En büyük farkla alınan mağlubiyet
2015-2016
vs Sacramento Kings - 22 sayı
vs Oklahoma City Thunder - 24 sayı
2016-2017
vs New Orleans Pelicans - 10 sayı
vs Los Angeles Lakers - 21 sayı
2017-2018
vs Brooklyn Nets - 8 sayı
vs Portland Trail Blazers - 46 sayı
2018-2019
vs Dallas Mavericks - 21 sayı
vs San Antonio Spurs - 30 sayı
2019-2020
vs Sacramento Kings - 29 sayı
vs Miami Heat - 16 sayı
Ne yaptılar?
Draft’ta Cam Johnson ve Ty Jerome’u aldılar.
Dario Saric, Aron Baynes ve Jevon Carter’ı takasla kadrolarına kattılar.
Kelly Oubre Jr, Ricky Rubio ve Frank Kaminsky’le anlaştılar.
Monty Williams’ı Igor Kokoskov’un yerine koçluğa getirdiler.
Bu oyuncuların etkileri neler?
1. Hücum
Sezon
İkiliklerdeki isabet oranı
Üçlüklerdeki isabet oranı
Verimli şut kullanım oranı
Asist ortalaması
2015-2016
%46,7
%34,1
%48,7
%19,4
2016-2017
%46,7
%33
%47,7
%18,9
2017-2018
%49,7
%33,8
%49,1
%22,4
2018-2019
%51,1
%31,9
%50,1
%24,1
2019-2020
%52,7
%37,3
%54
%27
Eğer Rubio gibi takım arkadaşlarını oyuna dahil edebilen, saha görüşü geniş ve pas zekâsı üst seviyelerde olan bir oyun kurucuya sahipseniz maçtaki tempoyu kendi lehinize çevirebilmeniz mümkün. İspanyol oyuncunun elit pick&roll/pop yönetimi takımın hücum repertuvarını genişletiyor.
Devin Booker gibi sürekli olarak topla oynayan ve skor üretiminde başı çeken bir oyuncunun yanında topsuz oyunda verimli olabilen ve kısa perdelerine giderek alan açabilen bir forvetin olması ideal. Kelly Oubre Jr, bütün bunları ortalama üstü seviyelerde yapması sayesinde takımın hücum gücünü arttırıyor.
Kaminsky’nin pick&pop setlerinde tepeye çıkıp şut atabilmesi ve Tyler Johnson ile Cam Johnson’ın Booker kenarda olduğunda skora destek olması, işin hücum kısmında Suns’ı rahatlatıyor. Ayrıca Baynes’in boyalı alana getirdiği sertlik ve enerji, rakip uzunlarını kendisine çekmesini ve böylece üçlük çizgisinin etrafında arkadaşlarına alan açmasını sağlıyor.
2. Savunma
Sezon
Rakibin ikiliklerdeki isabet oranı
Rakibin üçlüklerdeki isabet oranı
Rakibin boyalı alandaki isabet oranı
2015-2016
%49,1
%40,2
%51,1
2016-2017
%46,8
%40
%51,6
2017-2018
%47,2
%37,3
%51
2018-2019
%48,4
%37,9
%52
2019-2020
%44,7
%35,8
%47,1
Baynes, adam değişim savunmasında hızlı ve sert hamleler yapıyor. Ayrıca rakip pivotların hücum verimliliği durdurmakta etkili. (Rakip pivotların ortalama isabet yüzdesi: %37)
Rubio, ligin en zeki ve top hassasiyeti yüksek olan oyuncularından biri. Buna en net örnek olarak savunmada çaldığı topların ardından takımını hızla hücuma çıkarması verilebilir. (Rubio 1,9 top çalma ve 8,1 asist ortalamasına sahip.)
Rubio’nun gelmesiyle asıl pozisyonu olan şutör guard’a geçen Booker, hücumdaki topsuz oyunda fazla efor harcamayıp skor üretebildiği için işin savunma kısmında daha aktif. Booker, lige girdiği yıldan beri en iyi savunma performansını yakaladı. (Rakipleri Booker tarafından savunulurken %39,9 isabet oranıyla oynuyor.)
Hücumda etliye sütlüye fazla karışmayan Jevon Carter, savunmada takımının en iyi oyuncusu. Rakipleri Carter’a karşı ortalama 8,6 kez şut denerken 3,1 isabet bulabildi. Carter’ın adam değişim ve birebir savunmalarda kalabilmesi onu Suns için değerli kılıyor.
En önemlisi: Kültür
Monty Williams’ın iyi bir koç olmadığı ancak asistanlık görevinde harikalar yarattığı söyleniyordu. Dolayısıyla geçiş döneminde olan bir takımın başına Williams’ı getirmek ilk bakışta doğru bir hamle olarak görülmemişti. Ancak 48 yaşındaki koçun geleneksel hücum setlerini en iyi şekilde uygulayıp savunmayı güçlendirmesi ve oyuncularıyla olan ilişkisi bu kanıyı tersine çevirmeyi başardı.
Williams, son yıllarda disiplin ve ciddiyet sorunu yaşayan Suns takımını disiplinli ve oynamaktan zevk alan bir takım hâline getirerek takımın kültürünü önemli ölçüde değiştirdi.
Suns’ın işin tem teknik/taktik boyutunu içeren gözle görülür kısımda hem de disiplin, oynama isteği ve istikrar boyutunu içeren gözle görünmeyen kısımda ilerlediği ve rüzgarı arkasına aldığı çok açık. Ve bu rüzgârın hızı uzun bir süre daha etkisini hissettirecek gibi.