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Arjantin askerleri Korona ile mücadelede yemek düşük gelirli ailelere dağıtıyor

Arjantin'de asker Korona virüs ile mücadele kapsamında düşük gelirli ailelere yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

03.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:38
Arjantin askerleri Korona ile mücadelede yemek düşük gelirli ailelere dağıtıyor
Arjantin 'de asker Korona virüs ile mücadele kapsamında düşük gelirli ailelere yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle önlemlerini arttıran ülkeler aynı zamanda ülke genelinde destek programları da gerçekleştiriyor. Arjantin Savunma Bakanlığı, da vatandaşlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için Korona virüsle mücadele kapsamında düşük gelirli vatandaşlarına yemek dağımı gerçekleştirilmesi için askerleri görevlendirdi. Buenos Aires'in yoksul mahallelerinde halka yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Korona ile mücadele kapsamında görevlendirilen 90 bin Arjantin askeri, her gün 24 bin kişiye yemek dağıtıyor.

Arjantin'de bugüne dek bin 265 Korona virüs vakası kaydedilirken, 37 kişi de hayatını kaybetti. - BUENOS AIRES
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Kaynak: İHA

Etiketler: Arjantin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Arjantin askerleri Korona ile mücadelede yemek düşük gelirli ailelere dağıtıyor - Haberler

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