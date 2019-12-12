Arjantin Başkonsolosu Rivera Hatay'da

12 Aralık Perşembe günü Antakya'da gerçekleşen ziyarette sosyal ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Arjantinli misafirinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş, Başkonsolos Rivera'ya teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, Başkonsolos Rivera'ya, içerisinde Hatay'a ait ürünlerin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Başkan Savaş'ın misafirperverliği, nezaketi ve hediyesi için teşekkürlerini sunan Başkonsolos Rivera, Hatay'ı ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.