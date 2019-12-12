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Arjantin Başkonsolosu Rivera Hatay'da

Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyarete etti.

12.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:10Arjantin Başkonsolosu Rivera Hatay'da

12 Aralık Perşembe günü 'da gerçekleşen ziyarette sosyal ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Arjantinli misafirinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş, Rivera'ya teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, Başkonsolos Rivera'ya, içerisinde 'a ait ürünlerin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Başkan Savaş'ın misafirperverliği, nezaketi ve hediyesi için teşekkürlerini sunan Başkonsolos Rivera, Hatay'ı ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.


Başkonsolos, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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