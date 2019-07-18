18.07.2019 12:11
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Arjantin'de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattı

Arjantin'de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattıArjantin, (DHA)- Arjantin'de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir buzağının 3 gözü ve 2 ağzı olduğu görüldü.

Arjantin'de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattı
Arjantin, (DHA)- Arjantin'de bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir buzağının 3 gözü ve 2 ağzı olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Arjantin'in Santiago del Estero eyaletindeki Quimili ve Anatuya bölgeleri arasında yer alan Nasalo köyünde dünyaya gelen 3 gözlü ve 2 ağızlı buzağının, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yerel medya, buzağının vücudunda herhangi bir değişiklik olmadığını; ancak baş kısmında 3 göz ve 2 ağzı olduğunu duyurdu. Arjantin'de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattı
Kaynak: DHA
Arjantin, DHA, Güncel

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