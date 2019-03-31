Arjantin'de Birinci Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Arjantin Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayağı, Arjantin'in Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Son 3 yılın şampiyonu Marc Marquez, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı kazanarak bu sezon ilk, kariyerinin 45. MotoGP zaferine ulaştı.
Marquez'den 9.8 saniye sonra finişe gelen Monster Energy Yamaha'dan Valentino Rossi 2'nci, liderin 10.5 saniye arkasındaki Mission Winnow Ducati'den Andrea Dovizioso ise 3. oldu.
Puanını 45'e çıkaran Marquez, Dovizioso'nun 4 puan önünde pilotlar klasmanı liderliğine yükseldi.
Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 14 Nisan'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 45 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 41
3. Valentino Rossi (İtalya): 31
4. Alex Rins (İspanya): 24
5. Danilo Petrucci (İtalya): 20
Arjantin, Spor
Kaynak: AA