Arjantin'de "Dünya 5'ten Büyüktür" Paneli

BUENOS Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, "Batılı birçok gözlemci, Türkiye 'nin Batı'daki ortaklarından uzaklaştığını dile getiriyor. Ancak ben böyle düşünmüyorum. Ben bu durumu Türkiye'nin iş birliği sistemini çeşitlendirmesi olarak yorumluyorum" dedi.G20 Zirvesi'nin ev sahibi Arjantin 'in başkenti Buenos Aires 'te, "Dünya 5'ten Büyüktür" başlıklı panel düzenlendi.Türkiye Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" paneller dizisinin yeni etabı, "Dünya 5'ten Büyüktür" başlığıyla, Arjantin'in en köklü düşünce kuruluşlarından Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyinin (CARI) Buenos Aires'deki merkezinde gerçekleştirildi.CARI'nın Avrasya Çalışmaları Koordinatörü Lila Roldan Vazquez'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Alper Batur konuşma yaptı.Panele, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas'ın yanı sıra kentteki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı."Türkiye sistematik seviyede bazı konjonktürel değişikliklere tepki veriyor"Hasan Basri Yalçın, panelde "Türkiye'nin Dış Politika Gündemi ve Birleşmiş Milletler 'in Reformu" başlıklı bir sunum yaptı.Türkiye'nin dış politikasının bir değişim sürecinden geçtiğini vurgulayan Yalçın, "Batılı birçok gözlemci, Türkiye'nin Batı'daki ortaklarından uzaklaştığını dile getiriyor. Ancak ben böyle düşünmüyorum. Ben bu durumu Türkiye'nin iş birliği sistemini çeşitlendirmesi olarak yorumluyorum." diye konuştu.Yalçın, Türkiye'nin artık sadık bir NATO müttefiki olmadığı argümanını ortaya atan uzmanlar olduğuna da işaret ederek, "Aslında Türkiye sistematik seviyede bazı konjonktürel değişikliklere tepki veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Ortadoğu'da DEAŞ'ın bölgesel bir tehdit olarak ortaya çıkmasının ardından Suriye 'deki iç savaşa dahil olan tüm aktörlerin diğer terör gruplarını görmezden gelerek sadece bu örgüte odaklandığını vurgulayan Yalçın, "Türkiye, uzun zamandır Suriye'de 700'den fazla terör grubu olduğunu, sadece DEAŞ'a odaklanmanın bir çözüm olmadığını sürekli söylüyor. Ancak, ABD terörle genel mücadele yerine, tek bir terör örgütüyle (DEAŞ) savaşmayı seçti. Bunun da ötesinde ABD, DEAŞ'la mücadele ederken diğer terör gruplarını da destekledi." diye konuştu."Türkiye, tüm muhtemel ortaklarıyla istişareler yapıyor"Yalçın, Türkiye'nin Batılı ortaklarından yeterli desteği görmemesi üzerine dış politika değişikliğine gittiğini belirterek, "Türkiye, özellikle bölgesel konularda tüm muhtemel ortaklarıyla istişareler yapıyor." şeklinde konuştu.Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerdeki ( BM ) reformun da sesi olmaya çalıştığını vurgulayan Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Dünya 5'ten Büyüktür" mottosunu anımsattı.Yalçın BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olduğuna işaret ederek, "Bunlar gücü elinde tutuyor. Ancak iş Suriye gibi kriz konularını çözmeye gelince, bu tür konularla ilgilenmiyorlar. Türkiye bu nedenle BM seviyesinde bir reform istiyor." ifadelerini kullandı."Türkiye geçen yıl 500 Latin Amerikalı öğrenciye burs imkanı sağladı"Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu da "2000'li Yıllar Sonrasında Türkiye'nin Latin Amerika'ya Yönelik Dış Politikası" başlıklı bir sunum yaptı.Türkiye ve Latin Amerika arasındaki ilişkilerin oldukça eskiye dayandığını dile getiren Kutlu, ilk resmi temasların 90'lı yıllarda Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem'in ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'in karşılıklı gerçekleştirdikleri ziyaretlerle başladığını aktardı.Kutlu, Türkiye tarafından 1998'de Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı hazırlandığını hatırlatarak şöyle konuştu:"Latin Amerika çok uzak olduğu için sık ziyaretler olmuyordu. O zamanlar sadece üçü kuzeyde Meksika Küba ve Venezuela ile üçü güneyde Brezilya , Arjantin ve Şili olmak üzere bölgede 6 Büyükelçilik vardı. Birçok ticari anlaşmaları içeren eylem planından bir yıl sonra 1999'da yaklaşık 827 milyon dolar seviyesinde dış ticaret hacmine ulaşıldı. Bundan sonraki 7 yıl içerisinde ise bu rakam yaklaşık 3 katına çıkarak yaklaşık 2,2 milyar dolara yükseldi."Türkiye'nin ilerleyen yıllarda Latin Amerika ile ilişkilerinin derinleştiğini vurgulayan Kutlu, geçen yıl Türkiye'nin 500 Latin Amerikalı öğrenciye burs imkanı sağladığını bildirdi.Panelde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Alper Batur da "Türkiye ve Latin Amerika'nın Karşılaştığı Ticaret ve Yatırım Zorlukları" başlığıyla bir konuşma yaptı.