Arjantin'de G-20 Zirvesi Öncesi Bombalı Saldırılar

Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'de iki ayrı noktada bombalı saldırı düzenlendi.
Başkentte, dün bir anıt ile yolsuzluk soruşturması yürüten Yargıç Claudio Bonado'nun evinin önünde bombalı saldırılar düzenlendi. Anıt önünde bomba patlatan saldırganın yaralandığı saldırılarda, başka yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.
Saldırıların, 30 Kasım-1 Aralık
tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi yaşanması dikkati çekti.
Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich
, saldırıların ardından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bullrich, şüphelilerin evlerinde patlayıcı madde ile el yapımı bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.
Başkent Buenos Aires'de 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
Başkanı Donald Trump
ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
gibi üst düzey liderlerin katılması bekleniyor.
Buenos Aires,Arjantin
15 Kasım 2018 Perşembe 23:43