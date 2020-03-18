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Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı

Arjantin'in Santiago eyaletine bağlı Es Selva'da bir kadın, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeden önce İspanya'da virüs kapmış olabileceğini söyledi. Erkek arkadaş, ardından gittiği partide enfeksiyonu herkese bulaştırdı ve kasaba karantinaya alındı.

18.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:56

Es Selva kasabasında yaşayan kadın, İspanya seyahatinden sonra eski bir erkek arkadaşıyla yakınlaştı. Arkadaşına İspanya'ya gittiğini ve koronavirüs semptomları gördüğünü söyledikten sonra ilişkiye girdiler. Erkek arkadaş, ardından partiye gidince hastalığı 20 kişiye bulaştırdı. Bunun sonucunda 2 bin 500 kişilik kasaba karantinaya alındı.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı Arjantin 'de yaşananlar önlem almanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

GENÇ KADIN ARJANTİN'DEN İSPANYA'YA GİTTİ

Arjantin'in Santiago eyaletine bağlı Es Selva kasabasında yaşayan kadın, koronavirüsün etkili olduğu İspanya'ya gidip ülkesine döndü.

SÖYLEMESİNE RAĞMEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Seyahatten sonra eski bir erkek arkadaşıyla görüşen kadın kendisinde koronavirüs semptomları gördüğünü ve İspanya'dan döndüğünü söyledi. Buna rağmen arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi.

ERKEK ARKADAŞ PARTİYE GİTTİ, HASTALIĞI BULAŞTIRDI

Cinsel ilişkiye giren erkek arkadaş, ardından kasabada bir partiye gitti ve 20 erkeğin bulunduğu ortamda başından geçenleri anlattı.

KASABA KARANTİNAYA ALINDI

Partide olanlar, yaşanılanları öğrendikten sonra durumu yetkililere aktardı. Sağlık Bakanlığı 2 bin 500 nüfuslu kasabayı karantinaya alarak dünyayla iletişimini izole etti.

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Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Etiketler : Arjantin, İspanya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Güncel

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Yorumlar (3)
AMAN YA RABBİ:Dünyada ne olsa gavurlardan olur. Aıds-sars-kuş gribi-domuz gribi-ebola-Korunavirüs
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METİNOLCER:gen haritasını araştırsalar kesin türk çıkar arkadaş
Cevap Yaz 2 4
HAYAT:Ne virüsü boş isler
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