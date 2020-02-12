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Arjantin'de IMF karşıtı protesto

BUENOS Arjantin'de, Uluslararası Para Fonu (IMF) karşıtı gösteri düzenlendi.

12.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:26Arjantin'de IMF karşıtı protesto
BUENOS 'de, Uluslararası Para Fonu (IMF) karşıtı gösteri düzenlendi.
Başkent Buenos Aires'te dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz'da, işçi sendikaları, öğrenci grupları ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Ulusal Kongre binasına doğru yürüdü.
Ulusal Kongre'nin önünde toplanan göstericiler, ülkenin IMF'ye olan borcunu ve IMF yetkililerinin Arjantin'in borcunun yeniden yapılandırılması için ülkeye gelişini protesto etti.
Öğlen saatlerinde çeşitli grupların farklı noktalarda düzenlediği IMF karşıtı gösteriler nedeniyle Buenos Aires'te ulaşımda aksama yaşandı.
Gösteriler devam ederken, Bakanı Martin Guzman'ın, Temsilciler Meclisinde, IMF ve özel yatırımcılara olan borcun yeniden yapılandırılmasına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
Gösterilerin akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.
Ülkenin IMF'ye olan borcunun yapılandırılmasını görüşmek için IMF'den teknik bir heyet sabah Arjantin'e gelmişti.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin verdiği en yüksek kredi olarak bilinen 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda IMF'den 44 milyar dolar almıştı.

Uluslararası Para Fonu, Buenos Aires, Arjantin, Güncel

Kaynak: AA

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