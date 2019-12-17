Haberler » Güncel » Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Haber

Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

BUENOS Arjantin'de 14 Aralık'ta İngiliz iş adamı Matthew Charles Gibbard'ı öldürdüğü iddia edilen saldırgan gözaltına alındı.

17.12.2019 06:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 06:56Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
BUENOS 'de 14 'ta İngiliz iş adamı Matthew Charles Gibbard'ı öldürdüğü iddia edilen saldırgan gözaltına alındı.
Arjantin basınında çıkan habere göre, cinayet zanlısı Venezuela uyruklu Angel Eduardo Lozano Azuaje, Bolivya'ya kaçmak üzere gittiği Arjantin'in Salta eyaletinde yakalandı.
Salta'ya gideceği, kız arkadaşının polis tarafından sorgulandığı sırada öğrenilen Azuaje, Salta eyaletinde bir otobüste gözaltına alındı.
Buenos Aires Özerk Şehri Adalet ve Güvenlik Sekreteri Marcelo D'Alessandro, Gibbard cinayetinin organize bir suç çetesinin işi olduğunu ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
D'Alessandro, çetenin havaalanında da mensuplarının olduğunu, kurbanlarını Uluslararası Ezeiza Havaalanı'nda lüks saat takan kişilerden seçtiğini, havaalanı dışında bekleyen araçlarla onları takip ettiğini ifade etmişti.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 14 Aralık'ta iki İngiliz turiste, şehrin en güvenli bölgelerinden Puerto Madero'daki 5 yıldızlı bir otelin önünde gasp girişiminde bulunulmuş, turistlerin direnmesiyle başlayan arbedede gaspçıların ateş etmesiyle 50 yaşındaki Matthew Charles Gibbard hayatını kaybetmiş, üvey oğlu Stefan Joshua Zone da bacağından yaralanmıştı.
Gibbard'ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan zengin bir iş adamı olduğu ortaya çıkmıştı.
Çetenin, kasım ve aralık ayının başında iki zengin turisti havaalanından takip ederek gasbettiği öğrenilmişti.

Arjantin, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:56 Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Haber
06:48 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Haber
06:45 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Haber
06:40 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik değerlendirmesi Açıklaması - Haber
06:36 Beylikdüzü'nde eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 07:13:20