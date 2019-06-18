18.06.2019 17:01
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Arjantin'de kadın sürücüden çekiçli saldırı

Arjantin

– Arjantin'de bir kadın sürücü, önünde yavaş ilerlediği iddiasıyla erkek araç sürücüsünü çekiçle tehdit edip, otomobiline zarar verdi.

Arjantin'de bir kadın sürücü, önünde yavaş ilerlediği iddiasıyla erkek araç sürücüsünü çekiçle tehdit edip, otomobiline zarar verdi.
Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Rosales Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sürücü önünde yavaş ilerleyen araca çarptı, daha sonra da yoluna devam etti. Kadının çarptığı araçtaki erkek sürücü de araç sigortası için kadını takip etti. Takip edildiğini fark eden kadın sürücü, aracını durdurup eline çekiç alarak, kendisini takip eden sürücüye doğru yürüdü. Aracın aynasına çekiçle vuran kadın, bir süre adamla tartışıp daha sonra kendi aracına döndü. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde kadının kendi aracına dönmeden önce bir kez daha, adamın aracına çekiçle vurduğu görüldü.
Yoldaki çukur nedeniyle yavaş ilerlediği öne sürülen erkek sürücü, aracına hasar verip kendisini tehdit ettiği iddiasıyla kadından sürücüden şikayetçi oldu.


Kaynak: DHA
Buenos Aires, Araç, Arjantin, Dünya

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