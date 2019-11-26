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Arjantin'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

BUENOS Arjantin'de, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenledi.

26.11.2019 03:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 03:32Arjantin'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
BUENOS 'de, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenledi.
Başkent Buenos Aires'te, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde, bazı sol görüşlü grupların da katılımıyla yüzlerce kişi kadına yönelik işlenen suçları protesto etti.
Ulusal Kongre binasının bulunduğu alanda toplanan kalabalık, devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın yakınındaki Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü. Kadına yönelik şiddeti kınayan pankartlar taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, kadınların aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetmesine de tepki gösterdi.
Göstericiler, taşıdıkları Bolivya ve And dağları civarında yaşayan yerlileri temsil eden "Whipala" bayraklarıyla da Bolivya'da muhalefetin ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesini protesto etti.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, STK'lar ve gözlem evlerinin kadına yönelik şiddete ilişkin hazırladıkları raporlarda, 2019 yılında 280'den fazla kadının cinayete kurban gittiği belirtiliyor.

Arjantin, Güncel

Kaynak: AA

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