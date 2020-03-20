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Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Arjantin'de, salgının önüne geçmek amacıyla 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacak.

20.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:44

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.

KARANTİNA 31 MART'A KADAR SÜRECEK

Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00: 00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina , 31 Mart'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

DÜKKANLAR, MARKETLER VE ECZANELER AÇIK OLACAK

Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak" şeklinde konuştu.

SOKAĞA ÇIKANLAR İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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Arjantin’de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart’a kadar genel karantina uygulayacak

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Arjantin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle genel karantina ilan edildi
Etiketler : Karantina, Arjantin, Güncel

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