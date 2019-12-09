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Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi

BUENOS Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.

09.12.2019 07:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 07:16Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi
BUENOS Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.
Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan 'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.
Arjantin basınında yer alan görüntülerde, 76 yaşındaki büyükelçinin, 26 Ekim'de Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülüyor.
Güvenlik görevlisinin, Oscar Ricardo Valero Recio'nun faturasını kontrol etmesi ve kitabın satın alınmadığının belirlenmesi üzerine polise verilerek, Meksikalı büyükelçi hakkında şikayette bulunuldu.
Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan büyükelçi, diplomatik haklara sahip olduğu için Arjantin'de tutuklanma, yargılanma ve cezadan muaf bulunuyor.
Oscar Ricardo Valero Recio'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisi olduğu belirlendi.

Arjantin, Güncel

Kaynak: AA

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