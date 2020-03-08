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Arjantin'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

08.03.2020 09:53
Arjantin'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin 'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık bir ay önce Fransa 'da bulunduğunu duyurdu.

Arjantin'de bir kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, 64 yaşındaki hastanın başkent Buenos Aires'teki Argerich Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan, hastanın yaklaşık bir ay önce Fransa'da bulunduğu bildirildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Latin Amerika, Arjantin, Fransa, Dünya
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