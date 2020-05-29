Arjantin'de kuryelerden karantinaya rağmen protesto

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, mobil sipariş uygulamaları için çalışan kuryeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinaya rağmen gösteri düzenledi.

29.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:13
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, mobil sipariş uygulamaları için çalışan kuryeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinaya rağmen gösteri düzenledi.
Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşı yakınında, Kayıtdışı ve Serbest Çalışan Gençler Ulusal Ağı ile Dağıtım İşçileri Grubunun (ATR) çağrısıyla iş bırakan kuryeler, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması talebiyle eylem yaptı.
AA muhabirine konuşan eylemcilerden biri iş sözleşmesi ve sigortası olmadan çalıştığını ve karantinanın başladığı 20 Mart'tan bu yana zor günler geçirdiğini söyledi.
Eylemci, şirketlere, çalışanlardan çok yardım yapıldığını belirterek, "Biz, devletten, şirketlere karşı koruma talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ayrıca göstericiler, kurye olarak çalışan ve kaza sonucu hayatını kaybeden meslektaşları için adalet istedi.
Geçen ay, 19 yaşında Franco Almada isimli kurye, araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Ülkenin çeşitli şehirlerinde de düzenlenen gösterinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 510 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 14 bin 702 kişide görüldü.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle halkın yalnızca temel ihtiyaçları için sokağa çıkmasına izin veriliyor.
Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen Kovid-19 önlemleri, 7 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Arjantin’de kuryelerden karantinaya rağmen protesto

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Arjantin, Güncel, Haber

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