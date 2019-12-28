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Arjantin'de milletvekilleri 180 gün maaş almayacak

Arjantin Kongresi ekonomik acil durum nedeniyle milletvekillerinin maaşlarını 180 gün süresince dondurdu.

28.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:12 Arjantin'de milletvekilleri 180 gün maaş almayacak
Kongresi ekonomik acil durum nedeniyle milletvekillerinin maaşlarını 180 gün süresince dondurdu.

Arjantin Kongresi'nin iki odası, milletvekillerin maaşlarını 180 gün dondurma kararı aldı. bir haftadan daha kısa bir süre önce oy birliği ile ekonomik acil durum ilan etmiş ve maaşlarının dondurulmasına lehine oy kullanılmıştı.

Temsilciler Meclisi tarafından düzenlenen kararın açıklamasında, "Milletvekilleri ve senatörlerin görev aldığı şerefli Millet Senatosu'nun üst düzey yetkililerinin aylık ücretleri 180 gün askıya alındı" denildi.

Kararda ayrıca, "Halkın temsilcilerinin bir bütün olarak toplumun ekonomisinin düzelmesi için gösterdikleri çabaları paylaşmaları gerekir. Dayanışma etiğinin rehberliğinde ve gerçekle tutarlı kamu politikalarını teşvik etmek için bu karar alınmıştır" denildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Arjantin Hükümeti 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durgunluktan kurtulması için çeşitli önlemleri yürürlüğe soktu. Aynı zamanda yürütme yetkisinin genişletilmesi kararını aldı. - BUENOS AIRES

Parlamento, Arjantin, Güncel

Kaynak: İHA

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