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Arjantin'de öldürülen İngiliz turistin zengin iş adamı olduğu ortaya çıktı

BUENOS Arjantin'de gaspçılara direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu ölen İngiliz turist Matthew Charles Gibbard'ın milyoner iş adamı olduğu ortaya çıktı.

16.12.2019 02:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 02:34Arjantin'de öldürülen İngiliz turistin zengin iş adamı olduğu ortaya çıktı
BUENOS 'de gaspçılara direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu ölen İngiliz turist Matthew Charles Gibbard'ın milyoner iş adamı olduğu ortaya çıktı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e turizm amaçlı gelen 50 yaşındaki Gibbard ve 28 yaşındaki üvey oğlu Stefan Joshua Zone, dün lüks bir otelin önünde iki kişinin saldırısına uğradı.
Ülke basınında yer alan güvenlik kamerası görüntülerine, şehrin en güvenlikli bölgelerinden Puerto Madero'daki 5 yıldızlı Faena Otel'in önünde Gibbard ve Zone'nin iki kişinin gasp girişimine direndiği sırada, gaspçılardan birinin ateş açması sonucu Gibbard'ın hayatını kaybettiği, üvey oğlu Zone'nin bacağından yaralandığı yansıdı.
Annesi, eşi, üvey oğlu ve üvey oğlunun kız arkadaşıyla turizm amaçlı Arjantin'e gelen ve koltuk altından girip göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle ölen Gibbard'ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan milyoner olduğu ortaya çıktı.
Londra'nın kuzeyindeki Lowick semtinde yaşayan Gibbard'ın yönettiği aile şirketinin geçen yıl yaklaşık 20 milyon sterlin gelir elde ettiği öğrenildi.
İki şüpheli gözaltında
Arjantin'de yayın yapan TN televizyonunun haberine göre, Gibbard'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı.
Gibbard'ın havaalanından çıktıktan sonra takip edildiği ve olayın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
"Tolerans gösteremeyiz"
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, katıldığı bir radyo programında turistlerin saldırıya uğramasını kınadı ve suçluların bir an önce bulunmasını beklediğini söyledi.
Fernandez, suçluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda sert olmalıyız, tolerans gösteremeyiz. Sorumluları bulmalı ve adaletin titizliğiyle yaptıklarının hesabını vermelerini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Arjantin, Güncel

Kaynak: AA

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