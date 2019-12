Arjantin'de Pato şampiyonu Las Heras oldu

BUENOS Arjantin 'in geleneksel sporu Pato finalinde Las Heras, rakibi El Siasgo'yu 19-10 yenerek şampiyon oldu.Dünya Etnospor Konfederasyonu üyesi olan Arjantin Pato Federasyonu tarafından Buenos Aires'te düzenlenen 78. Arjantin Pato finalinde Las Heras ile El Siasgo karşı karşıya geldi.Las Heras, rakibini 19-10 yenerek 7'nci pato şampiyonluğunu elde etti.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Arjantin Pato Federasyonu'nun 6 ay önce Dünya Etnospor Konfederasyonuna üye olduğunu belirtti.Kazancı, geleneksel sporların Arjantin ve Türkiye arasındaki dostluğu kuvvetlendirdiğini, Arjantin Pato Federasyonu Başkanı Guillermo Bracuto ile olumlu görüşmeler yaptığını ve kendisini 21-22 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Geleneksel Sporların İhyası Forumu'na davet ettiğini belirtti.Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde Kazancı, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay kazanan takıma Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi.Pato oyunuArjantin'in milli oyunu olan ve 17'inci yüzyılın başlarında oynanmaya başlanan Pato, boyu en az 180 en fazla 220 metre, eni en az 80, en fazla 90 metrede kurulan sahada oynanıyor. At üzerinde oynanan ve 4'er kişilik takımlardan oluşan Pato'da, çapı bir metre olan fileli potaya, kulplu topu bırakarak puan kazanılıyor.Pato, 8'er dakikalık 6 set halinde oynanıyor ve oyunda taç, faul, aut ve penaltı gibi kavramlar bulunuyor. Pato'da oyuncuların at değiştirmesi sınırsızken, oyuncu değişikliği sakatlık halinde 1 defa uygulanıyor. Bunun dışındaki sakatlıklarda takım bir kişi eksik devam ediyor.Oyun, at ile dört nala giden sporcunun pato adı verilen kulplu topu yerden almasıyla başlıyor ve oyuncunun bunu yapamaması durumunda başlama hakkı karşı takıma geçiyor.Pato, ilk oynandığı zamanlarda canlı ördeğin deri bir kulplu torbaya konularak oynanması nedeniyle adını İspanyolca'daki ördek (pato) kelimesinden alıyor.Oyun, canlı ördeğin kullanılması nedeniyle kanlı olarak değerlendirilmiş ve oynanması belli bir süre yasaklanmış, daha sonra ördeğin yerine kulplu topun kullanılmasıyla 1900'lü yıllarda tekrardan resmi olarak oynanmaya başlanmıştı.