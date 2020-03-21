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Arjantin'de zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale

Arjantin'de polis, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişileri kovaladı.

21.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:27
Arjantin'de zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale

Arjantin 'de polis, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişileri kovaladı. Görüntülerde, polisin parkta gezen kişilere biber gazıyla müdahale ettiği görülürken; onlarca kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

Arjantin'in Jujuy (San Salvador de Jujuy) kentinde koronavirüs salgını nedeniyle 'zorunlu karantinaya' uymayan ve parklarda yürümeyi, oturmayı sürdüren kişiler polis tarafından kovalandı. Yerel medya, polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği, parktakilerin ise koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.  Arjantin'de perşembe günü Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında koronavirüse karşı tedbir amaçlı zorunlu karantina uygulanacağını açıklamıştı. Arjantinliler sadece zorunlu hallerde sokağa çıkarak temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilecekler. Zorunlu karantina 31 Mart'a kadar geçerli olacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Arjantin, Polis, Dünya

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