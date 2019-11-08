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Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okulunda "Himayedar Günü" etinkinliği

BUENOS Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Arantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okulunda katıldığı etkinlikte, "23 Nisan Atatürk'ü Anma ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu okuldan bir grubu, TRT'nin düzenlediği şenlik için Türkiye'ye göndermeyi planlıyoruz.

08.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:46 Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okulunda
BUENOS 'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural , Arantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okulunda katıldığı etkinlikte, "23 Nisan Atatürk'ü Anma ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu okuldan bir grubu, TRT'nin düzenlediği şenlik için Türkiye'ye göndermeyi planlıyoruz." dedi.
Büyükelçi Altay, 'in başkenti Buenos Aires'teki Türkiye Cumhuriyeti Okulu'nda düzenlenen "Himayedar Günü ve yeni binasına geçişinin 30. yıl dönümü" etkinliğine katıldı.
Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ismini, eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in 1995'te Arjantin'e yaptığı ziyaretle aldığını ve Ankara'da da Arjantin Okulu isimli bir okulun bulunduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Okulunu daha önce ziyaret ettiğini hatırlatan Altay, "Okul yönetimiyle daha önce okulun ihtiyaçlarını belirlemiştik ve okulun boyanması, sembolik de olsa 50 sıra ve sandalye tedarik edilmesi gibi bir takım talepleri TİKA üzerinden en kısa sürede karşılayıp, okula hediye edeceğiz." diye konuştu.
Altay, etkinliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü gibi önemli tarihlere yakın yapıldığına dikkati çeken Altay, "Hem bayramımızı kutlamak, bu vesileyle çocuklarla bir araya gelmek hem de Atamızı anmak için bugün buradayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Okulu hakkındaki planlarından bahseden Altay, "23 Nisan Atatürk'ü Anma ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu okuldan bir grubu, TRT'nin düzenlediği şenlik için Türkiye'ye göndermeyi planlıyoruz. Türkiye'deki Arjantin Okulu ile bu okulun ilişkilerini güçlendirmek veya burası için Türkiye'de daha güçlü bir özel okul bulup okullar arası ilişkileri güçlendirmek ve kardeş okul projesini hayata geçirmek istiyoruz." dedi.
Buenos Aires'te bulunan Türkiye Cumhuriyeti Okulunda düzenlenen etkinlik, Arjantin ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri, renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tiyatro oyunları sergilerken, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin getirdiği hediyeler de çocuklara dağıtılmak üzere okul yönetimine teslim edildi.

Buenos Aires, Arjantin, Türkiye, Altay, Güncel

Kaynak: AA

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