Arjantin'den Suudi Veliaht Prense İnceleme

27 Kasım 2018 Salı 12:33



27 Kasım 2018 Salı 12:33

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Yemen'de işlenen savaş suçları ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğunu iddia eden bir dava dosyasını Arjantin savcılığına sundu. Veliaht Prens, ay sonunda düzenlenecek G20 Zirvesi için Arjantin'e gelmesi halinde bir soruşturmayla karşı karşıya kalabilir.Kasım ayının sonunda düzenlenecek G20 Zirvesine ev sahipliği yapacak Arjantin, Yemen'de Suudi Arabistan'ın işlediği savaş suçları ve Suudi yetkililerin yaptığı işkencelerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın rolüne ilişkin savcılığa sunulan bir dosya hakkında inceleme başlattı. Veliaht Prens Selman'ın, 30 Kasım'daki G20 Zirvesi için Arjantin'e gelmesi bekleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arjantinli federal bir savcıya, Muhammed Bin Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sundu. Dosyada, Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolü ortaya koyuluyor."Arjantin, mağdurların sesi olabilir"İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Müdürü Kenneth Roth, Arjantinli savcıların, Yemen'de 2015'ten beri Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun işlediği savaş suçları iddialarında Muhammed bin Selman'ın rolünün de incelenmesi gerektiğini söyledi. Roth, "Veliaht Prens'in Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmasıyla, Yemen ya da Suudi Arabistan'da haklarını arayamayan mağdurlara yardımcı olmak için Arjantin mahkemelerine bir fırsat doğuyor" dedi."Prens, soruşturmayla karşılaşabilir"Arjantin Anayasasının, savaş suçları ve işkence için savcılara uluslararası yargı yetkisi sağladığına dikkat çeken Roth, "Arjantinli yetkililerin soruşturmayı bir adım ileriye taşıma kararı, Muhammed bin Selman gibi güçlü kişilerin bile hukuktan kaçamayacağına dair güçlü bir işaret verecektir" değerlendirmesinde bulundu. Roth, Arjantinli yargı makamlarının nerede, kim tarafından kime karşı olursa olsun savaş suçu işleyenleri ve işkence yapanları soruşturup yargılayabildiğini hatırlatarak, "Muhammed bin Selman, Arjantin'e gelmeye cesaret ederse bir soruşturma ile karşı karşıya kalabileceğini bilmelidir" diye konuştu. - NEW YORK