Arjantin'den Xi Jinping'e Devlet Nişanı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:34

G20 zirvesi için Arjantin'de bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yle Pazar günü Buenos Aires'te bir araya geldi ve kendisine takdim edilen 'Kurtarıcı General San Martin Nişanı'nı kabul etti.Çin ulusal Radyosu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Xi görüşmede yaptığı konuşmada, yeni durumda iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı yarar, işbirliği ve ortak kazanç ilkeleri temelinde daha geniş bir bakış açısıyla ikili ilişkileri planlayıp, dünya barışı, istikrarı ve refahına katkı sağlamaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.Arjantin'le işbirliğine güvenle baktıklarına işaret eden Xi, iki ülkenin ortak eylem planı kapsamında kalkınma planlarını kenetleyip, Kuşak ve Yol inşasındaki temas ve işbirliğini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.Xi, Çin'in Arjantin'den ithalatı artıracağını, Arjantin'in çok yönlü enerji stratejisini destekleyeceğini, bu ülkenin altyapı tesisleri inşasına katılıp Latin Amerika'yla bağlanırlığının artırılmasına katkıda bulunacağını kaydetti. Xi ayrıca para takası, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlardaki işbirliğini derinleştireceklerini sözlerine ekledi.Xi, Çin'in Arjantin'le çok taraflı mekanizmalardaki eşgüdümü artıracağını, insanlığın kader ortaklığının oluşturulmasına destek sağlayacağını söyledi.Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, reform ve dışa açılmanın 40. yılında bulunan Çin'in elde ettiği başarıları takdirle değerlendirdi.Macri, dünya ekonomisinin ana motorlarından Çin'in kalkınmasının Arjantin ve Latin Amerika'nın kalkınması ve dünya barışı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Macri, gelecek 5 yılı kapsayan ortak eylem planı vesilesiyle tarım, finans, havacılık ve altyapı tesisleri gibi alanlarda işbirliğini genişleteceklerini açıkladı. Çin şirketlerinden yatırım beklediklerini sözlerine ekledi.Görüşmenin ardından ortak eylem planı ve birçok ikili işbirliği anlaşması imzalandı. - İstanbul