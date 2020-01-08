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Arjantin, Guaido'nun temsilcisinin diplomatik kimliğini iptal etti

BUENOS Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti, Venezuela'da kendisini devlet başkanı olarak ilan eden muhalif Juan Guaido'nun temsilcisi ve Buenos Aires Büyükelçisi olarak eski hükümet tarafından tanınan Elisa Trotta Gamus'un diplomatik kimliğini iptal etti.

08.01.2020 02:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 02:14 Arjantin, Guaido'nun temsilcisinin diplomatik kimliğini iptal etti
BUENOS 'de Alberto Fernandez hükümeti, 'da kendisini devlet başkanı olarak ilan eden muhalif Juan Guaido'nun temsilcisi ve Buenos Aires Büyükelçisi olarak eski hükümet tarafından tanınan Elisa Trotta Gamus'un diplomatik kimliğini iptal etti.
Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trotta Gamus'a atfen "Bugün itibariyle Arjantin Cumhuriyeti'ndeki özel göreviniz ve bu kapsamdaki işlevleriniz sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Guaido da düzenlediği basın toplantısında Trotta Gamus'un diplomatik kimliğinin iptal edilmesine ilişkin, "(Venezuela meselesinde) Arjantin'in 'tarafsız' duruşunu biliyoruz, bu yüzden beklemediğimiz bir şey değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Arjantin'e Guaido'nun temsilcisi olarak 2019'da gelen Trotta Gamus, 11 Ekim'de güven mektubunu dönemin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie'ye sunmuş ve ülkede Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi olarak tanınmıştı.

Buenos Aires, Venezuela, Arjantin, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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