10.07.2019 11:12
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Arjantin'in eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Arjantin

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua, dün hayatını kaybetti. Arjantinli siyasi liderler ve vatandaşlar 81 yaşında ölen eski cumhurbaşkanına veda etti. de la Rua'nın ölümü Arjantin'deki Bağımsızlık Günü ile aynı zamana denk geldi ve Devlet Başkanı Mauricio Macri, San Miguel de Tucuman şehrinde gerçekleştirilen resmi törene eski devlet başkanının anısına konuşma yaparak başladı. Macri, "Bu acı dolu günde la Rua'nın ailesine taziyelerimi iletmek istiyorum. Eski Devlet Başkanımız iyi niyetli bir lider, iyi bir insan öldü, bu yüzdende de Rua ailesine sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Arjantin Savunma Bakanı Oscar Aguad, eski Devlet Başkanı de la Rua'nın kararlı bir adam olarak hatırlandığını söyledi. Aguad, "Kurumlara bağlı bir adam. Ülke için çok şey yaptı. Politikadan gelmedi, avukatlık ve üniversite profesörlüğünden geldi. Kendini kanıtlamış, dürüst bir devlet başkanıydı" ifadelerini kullandı.

De la Rua'nın Uluslar Kongresi'nin dışına konulan naaşı sevdikleri ve halk tarafından ziyaret edilerek ailesine taziyelerde bulunuldu. de la Rua'nın cenaze töreni bugün öğleden sonra Pilar şehrindeki Anıt Park'ta gerçekleştirilecek. - BUENOS AIRES
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Arjantin, Güncel

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