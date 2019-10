Arjantin'in geleneksel sporu "pato" Etnospor'da

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul 'da organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde pato gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılıyor. Festivalde Türk kültürünün yanı sıra farklı ülkelerden de geleneksel sporlar vatandaşlarla buluşuyor.Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin katıldığı festivale bu yıl Arjantin 'in pato sporu konuk oluyor.İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan pato, 180-220 metre aralığında boyu, 80-90 metre aralığında da eni olan bir sahada atlı sporcular karşı karşıya geliyor.Oyunda çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, ciddi bir çalışma disiplini gerektirirken, ortaya seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar çıkıyor.Sekizer dakikadan 6 set süren oyunda sporcu sakatlığı durumunda sadece bir defaya mahsus olmak üzere oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından sakatlık durumunda takım eksik mücadele etmek zorunda kalıyor. Patoda sınırsız at değişikliği yapılabiliyor. Hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan beş dakika süre ile men edebiliyor. Oyunda taç, aut ile faulun yapıldığı yere göre 5, 8 ve 15 metreden kullanılan penaltı atışları mevcut.4. Etnospor Kültür Festivali'ndeki atlı sporlar alanındaki pato gösterileri, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. At binme deneyimi yaşayan katılımcılar, heyecanlı ve çekişmeli pato gösterileriyle eğlenceli anlar geçiriyor.