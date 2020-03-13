Arjantin Kovid-19 nedeniyle Avrupa, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve İran'dan uçuşları durdurdu
BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, 30 gün boyunca virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
13.03.2020 04:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 04:32
BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, 30 gün boyunca virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19 virüsüne karşı aldığı önlemleri anlatmak üzere ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Fernandez, virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bir kararname çıkarılacağını belirterek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların 30 gün askıya alındığını bildirdi.
Kovid-19 teşhisi konulan, şüpheli vaka olarak adlandırılan ve son iki hafta içinde virüsten etkilenen bölgelerden ülkeye dönen kişilerin 14 gün zorunlu olarak karantinaya alınacağını ifade eden Fernandez, buna uymayanlara karşı cezai yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.
Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19 virüsüne karşı aldığı önlemleri anlatmak üzere ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Fernandez, virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bir kararname çıkarılacağını belirterek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun etkilenen ülkelerden gelen uçuşların 30 gün askıya alındığını bildirdi.
Kovid-19 teşhisi konulan, şüpheli vaka olarak adlandırılan ve son iki hafta içinde virüsten etkilenen bölgelerden ülkeye dönen kişilerin 14 gün zorunlu olarak karantinaya alınacağını ifade eden Fernandez, buna uymayanlara karşı cezai yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.
Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Arjantin, Avrupa, Güncel
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