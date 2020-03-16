Arjantin sınırlarını kapatıyor
Arjantin yönetimi korona virüsüyle mücadele kapsamında ülkenin sınırlarını korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşlarına 30 gün süreyle kapatma kararı aldı.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Arjantin yönetimi korona virüsüyle mücadele kapsamında ülkenin sınırlarını korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşlarına 30 gün süreyle kapatma kararı aldı.
Arjantin Başbakanı Alberto Fernandez, sınırların Arjantin vatandaşları hariç diğer tüm yolculara kapatılacağını açıkladı. Başbakan tarafından yayınlanan kararla, korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşları ve bu ülkelere 14 gün içinde seyahat edenlerin Arjantin'e girişlerinin 30 gün süreyle durduruldu. Arjantinli Başbakan korona virüsü önlemleri kapsamında devlet okulları ve özel okulların da 31 Mart'a kadar eğitime ara verdiğini, ulusal parkların da kapatıldığını duyurdu.
Arjantin korona virüsüyle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ABD, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesine geçici olarak vize vermeyi durdurdu.Arjantin'de bugüne kadar 56 korona virüsü vak'ası bildirildi. Bu vak'alardan 2'si korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
(İHA)
Arjantin Başbakanı Alberto Fernandez, sınırların Arjantin vatandaşları hariç diğer tüm yolculara kapatılacağını açıkladı. Başbakan tarafından yayınlanan kararla, korona virüsünden etkilenen ülkelerin vatandaşları ve bu ülkelere 14 gün içinde seyahat edenlerin Arjantin'e girişlerinin 30 gün süreyle durduruldu. Arjantinli Başbakan korona virüsü önlemleri kapsamında devlet okulları ve özel okulların da 31 Mart'a kadar eğitime ara verdiğini, ulusal parkların da kapatıldığını duyurdu.
Arjantin korona virüsüyle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ABD, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesine geçici olarak vize vermeyi durdurdu.Arjantin'de bugüne kadar 56 korona virüsü vak'ası bildirildi. Bu vak'alardan 2'si korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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